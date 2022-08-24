Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’
[Fotograf: İHA]
Iğdır’da ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde okulların bakım ve onarımı yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ ile Iğdır’daki okulların bakımı yapılıyor.
Proje çerçevesinde bakımsızlığa düşen veya onarım bekleyen okulların bakımı yapılarak yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek.
Etiketler: Iğdır
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