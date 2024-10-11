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Güncel
AA 11.10.2024 23:01

Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın da katılımıyla Iğdır'da gerçekleştirildi.

Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Iğdır Valiliği toplantı salonunda, Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında yapılan toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Oda başkanları katıldı.

2024 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunan güdümlü projeler için hazırlanan Fizibilite Destek Programı kapsamında Serhat Kalkınma Ajansına sunulan projeler, yönetim kurulunca değerlendirilerek, başarılı bulunanlar onaylandı.

Düzenlenen toplantının ardından Bakan Yardımcısı İnan ve katılımcılar, Tuzluca'daki tuz mağaralarını gezdi.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesine geçen İnan ve Vali Turan, buradaki fabrikaları da ziyaret etti.

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