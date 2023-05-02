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Güncel
AA 02.05.2023 11:14

Iğdır'da "kan davalı" aileler barıştırıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kan davalı" iki aile, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

Iğdır'da "kan davalı" aileler barıştırıldı

İlçeye bağlı Gödekli köyünde düzenlenen barış töreninde, Aras ile Keşan aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan "kan davası"nın son bulması için Sarıibrahim ile kanaat önderleri, aileleri bir araya getirdi.

Aileler, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Daha sonra iki aile bireyleri sırayla tokalaşıp helalleşti.

Vali ve Belediye Başkanvekili Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Ülkemizde, ilimizde, ilçemizde huzurun ve barışın tüm insanlar arasında kalıcı olmasını diliyorum. Biz idareciler, bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İki aile arasında kalıcı bir barış sağlandı. İnşallah bu tüm husumetlerin kalkmasına vesile olur." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, AK Parti Iğdır milletvekili adayı Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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