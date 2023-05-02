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Güncel
AA 02.05.2023 11:10

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti

B.E. idaresindeki otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle S.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, otomobildeki Derya Özdemir (18) ile Kadriye Düz'ün (19) hayatını kaybettiğini, B.E'nin yaralandığını belirledi.

Genç kızların cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye götürülen B.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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