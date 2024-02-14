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Güncel
AA 14.02.2024 15:18

Iğdır'da kadınlara yönelik "Spor Kadın ve Sağlık" sempozyumu düzenlendi

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi'nin işbirliğinde kadınlara yönelik "Spor Kadın ve Sağlık" sempozyumu düzenlendi.

Iğdır'da kadınlara yönelik "Spor Kadın ve Sağlık" sempozyumu düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Iğdır Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, spor, gençlik çalışmaları, eğitim ve kültürel etkinliklerin yanında kadınlara yönelik bu tür sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.

Kadınların spora yönelmesini istediklerini ifade eden Çebi, "Son iki yıldır mahallelerde açtığımız gençlik merkezlerimizde kadınlarımıza ve çocuklara uzman antrenörlerimiz çok güzel programlarla hizmet etmektedirler. Bu merkezlerde kadınlarımız resim, müzik, Kur'an-ı Kerim öğrenme, okuma-yazma ve çeşitli sportif kurslar almaktadır." dedi.

Vali Yardımcısı ve Halfeli Belediye Başkan Vekili Ömer Sait Karakaş da Valilik, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Iğdır Beledisiyle koordineli olarak kent genelindeki birçok mahalle ve ilçelerde gençlik merkezleri, spor tesisleri ve bunların yanında çocuk parkları kurduklarını anlattı.

İleriki süreçte de yine bu tür yatırımların yapılmasını planladıklarını dile getiren Karakaş, "Kurduğumuz gençlik merkezlerimizde çocuklarımız parklarda oynarken anneleri buralarda açtığımız kurslardan faydalanıyorlar. Peygamber efendimiz, 'cennet annelerimizin ayaklarının altındadır' demiş. Sizler bizim için çok önemlisiniz, bu manada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirirken ne kadar bilgili olursanız, ne kadar eğitimli olursanız, o kadar güzel çocuklar yetiştireceğinizi düşünüyorum. Bu nedenle sizler ne kadar bu tesislerimizi kullanırsanız emin olun bizler de o kadar mutlu oluruz. Kadın toplumun direği diyoruz, kadın her alanda başarılı olmalı çünkü kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor." diye konuştu.

Sempozyum, Prof. Dr. Gökhan Çalışkan, diyetisyen Berk Kaan Alma, antrenör Serpil Bahsi, Dr. Levent Oğul'un yaptığı sunumlarla devam etti.

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