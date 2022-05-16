Iğdır'da meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Iğdır merkez Suveren köyü ile çevre köylerde telefon ve internet kablolarının çalınması ihbarı sonrası Iğdır İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası akşam vakti operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Suveren köyünde kabloları çalanlara suçüstü yaptı. Yaklaşık 150 metre kablo çalan şahıslar kabloları kamyonete yüklerken Jandarma duruma el koydu.

Olayı gerçekleştiren A.K., K.K, Ü,K, M.K, ile İ.A suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.K içinde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu A.K. de yakalandı. Kablo hırsızlığı yapan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.