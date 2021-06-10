Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Bülent Aygün, gelen sesler üzerine evinin bahçesindeki civciv kümesini kontrol etti.

Bu esnada bir yılanın kümese girdiğini gören Aygün, sürüngeni yakalayarak bir pet şişenin içine koydu.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen görevliler yılanı teslim aldı.

DKMP İl Müdürlüğüne götürülen damalı su yılanı (natrix tessellata) görevlilerce kent merkezi dışındaki doğal yaşam alanına bırakıldı.