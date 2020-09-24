İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, terörle mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü belirterek "En kısa sürede inşallah ülkemizi, milletimizi terör belasından tamamen kurtaracağız. İnsanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile kente gelen İnce, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile makamında bir araya geldi. Beraberindekilerle belediyeyi ziyaret eden İnce, Bulvar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kent merkezindeki asfalt çalışmalarını inceledi.

Yapımı devam eden Ulu Cami'de ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de incelemelerde bulunan İnce, Vali Akbıyık'tan bilgi aldı.

"Terörden kurtuldukça insanların yüzü gülüyor"

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de vatandaşların huzur, asayiş ve güven içinde yaşadığını, insanların yüzünün güldüğünü söyledi.

"Geldiğimiz nokta gösteriyor ki ülkemizi terör belasından kurtardıkça insanlarımızın yüzü gülüyor, daha mutlu işlerini yapıyor, huzur içerisinde yaşıyorlar." diyen İnce, Vali Akbıyık'ın geliştirdiği "Hakkari'de hayat var" sloganının karşılığını gördüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleri ve teröristlerin en kısa sürede bertaraf edilmesi talimatının olduğunu vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımızın önderliğinde bu çalışmalarımızı, projelerimizi yürütüyoruz. En kısa sürede inşallah terör belasından ülkemizi, milletimizi tamamen kurtaracağız. İnsanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız. Hakkari'de yürütülen projelerin gidişatı, ne durumda oldukları ve bundan sonraki projelerin nasıl olması gerektiği konusunda değerlendirme fırsatı bulduk. 112 merkezimizin Hakkari'de vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam ettiğini gördük. Bakanlığımızın projelerinin yanında, 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari Belediyesi, Valimizin Başkan Vekilliğinde hizmetlerini yürütüyor. Buradaki çalışma hizmet ve proje üretiyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Hakkari'ye yönelik büyük projelerin tamamlandığını gördük."

Vali Akbıyık da kentte güzel yatırımlar yapıldığını bildirerek "Her yerde çalışma var. Hakkari halkı en güzel hizmetlere layık. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor ve diğer bakanlıklarımızın destekleri ile yapıyoruz." dedi.

İnce'ye ziyaretlerinde Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.