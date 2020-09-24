İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 13 ayrı suçtan 5 yıldır aranan S.B'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde sahte kimlik kullanan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.