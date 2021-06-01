Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Huzurlu Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
[Fotoğraf: AA]
İslahiye ilçesinde, Amanos Dağlarında bulunan 152 hektar büyüklüğündeki Huzurlu Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.
2016 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bölge, doğal bitki türü ve hayvan çeşitliliği yönünden zenginliğe sahip doğal manzarasıyla ilgi çekiyor.
Çok sayıda endemik bitki, kuş türü ve hayvan türüne ev sahipliği yapan park, özellikle yaylacıların beğenisini topluyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Huzurlu Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.
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