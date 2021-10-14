Husi milislerin son saatlerde El-Cube ilçesine bağlı 3 köy ve bir beldeyi ele geçirdiği; bir sonraki adım olarak El-Cube ilçe merkezinde kontrolü ele geçirmemeleri için Yemen ordusu ve kabile güçlerinin savunma hattına geçtiği ve taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

Husilerin ayrıca El-Cube'de bir benzin istasyonunu hedef alması sonucu sivillerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından kuşatma altında tutulan Marib'e bağlı Abdiya ilçesindeki sivilleri korumak için Yemen Savunma Bakanlığının attığı adımları ve operasyonları desteklediklerini açıkladı.

Yemen ordusu da birkaç saat önce askeri nedenlerden dolayı Marib kentinin güneyindeki ana yolu kapattığını duyurmuştu.

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiya ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiya ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını teyit etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı bugünkü açıklamasında Marib vilayetinde Husilerin son üç haftadır düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.