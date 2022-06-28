Olay, Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde meydana geldi. Muson yağmurları, eski bir apartmanın çökmesine neden oldu.

Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. 13 kişi kurtarılırken 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Yetkililer, bir süre önce binanın boşaltılmasının istendiğini, ancak bina sakinlerinin binayı terk etmediklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmaları muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle aksıyor.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

