Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı Haziran 2022…
Haziran 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Mayıs 2022’de kira artış oranı yüzde 39,33. Kira artış oranı Mayıs 2022...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.
Kiralara en fazla yüzde 39,33 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.