Silivri Belediyesi, ekimini yaptığı 300 dönüm tohumluk arpaların hasat işleminden elde ettiği 3 bin 200 balya samanı, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere dağıttı.

Belediyenin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden çiftçiler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

"Amacımız dar gelirli çitçi ve hayvancımıza destek olmak"

Amaçlarının dar gelirli çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşa destek olmak olduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’un en verimli toprakları olan Silivri’deyiz. Silivri Belediye Başkanı olarak yola çıktığımız ilk günden beri ‘marka kent Silivri’nin en önemli lokomotifler biri tarım ve hayvancılıkla katma değer katmış çiftçilerimiz ve tarım olacak’ dedik. Bizlerde dar gelirli çiftçimize ve hayvancımıza destek olma adına onlara ücretsiz arpa tohumu desteği veriyoruz” dedi.

"Bu samanları iki ay kullanabileceğim"

Projenin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara önemli katkı sağladığını belirten Çayırdere mahalle muhtarı Cengiz Çelik, “Proje köy içerisinde birkaç hayvanı olan vatandaşıma fayda sağladı. Bu proje hem Silivri halkını mutlu edecek hem de hayvancılıkla uğraşanlara yüzde 50 katlı sağlamış olacak. Başkanımız şu an tarıma çok büyük destek veriyor. Bizlerde bu çalışmadan memnunuz” şeklinde konuştu.

Silivri’de hayvancılık ile uğraşan Nusret Uygun ise, “Bizlere böyle bir hizmet sağladıkları için başkanımıza teşekkür ederim. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç görmemiştik. Bu samanlar bana çok katlı sağalacak. İki ay kullanabileceğim. Hayvanlarımız için velinimet sayılır" diye konuştu.