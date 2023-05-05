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Güncel
AA 05.05.2023 15:00

Havza'da larva ilaçlaması yapıldı

Samsun Havza Belediyesi tarafından ilçede sivrisinek ve karasinek mücadele kapsamından larva ilaçlaması gerçekleştirildi.

Havza'da larva ilaçlaması yapıldı
[Fotograf: AA]

Belediye Veteriner Hizmetleri ilaçlama ekibi tarafından ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları, çöp toplama merkezi, geri dönüşüm atık toplama alanı, sebze pazarı, atık su kanalları, gübrelikler ve çöp konteynerlerinde larva ilaçlaması yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belirlenen bölgelerde ilaçlama çalışması yapıldığını belirterek, "İlçe merkezimizde uçkun ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlardır." dedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de yol ve kaldırımlarda yabani ot ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

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