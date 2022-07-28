Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havsa Taşkın Koruma Projesi'nde çalışmalara başlandı
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa Taşkın Koruma Projesi'nde çalışmalara başlandığını bildirdi.
Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, Havsa Deresi'nin ıslah edileceği proje için iş makinelerinin sahaya indiğini belirtti.
İlçe için önemli bir projenin başlatıldığını ifade eden Balkan, çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getirdi.
Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Balkan, "İlk etapta dere yatağının ikiye bölünerek suya yön verilmesi ve yolun açılması yapılırken, diğer taraftan dere kenarlarında kullanılacak taşların nakliyesi de başladı. İlçemiz için çok önemli bu çalışmanın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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