Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava nasıl olacak? 14 Temmuz 2021 İstanbul hava durumu...
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava nasıl olacak? Türkiye geneli hava durumu... İstanbul hava durumu..
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sabah ve öğle saatlerinde, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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