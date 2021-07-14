Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS 2021/1 tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS tercih sonuçları sorgulama...
KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS tercih sonuçlarına nasıl ulaşılır? KPSS 2021/1 tercih sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşılabiliyor.
KPSS 2021/1 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklamada "01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
KPSS 2021 tercih sonuçlarına nasıl ulaşılır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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