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Güncel
İHA 22.12.2023 11:32

Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi

Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan 63 yaşındaki kadın sabah saatlerinde hava almak için çıktığı camdan düştü. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hava almak için cama çıkan yaşlı kadın 6. kattan düşerek can verdi

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Şükran A. sabah uykusundan uyanınca rahatsızlığından dolayı camı hava almak için açtı. Bu esnada fenalaşan 63 yaşındaki kadın dengesini kaybedip 6. kattan düştü. Durum üzerine komşular hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Acar’ın yakınları fenalık geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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