Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.12.2023 10:55

Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor

Ordu’da polis ekiplerim tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimleri düzenli olarak devam ediyor.

Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile ülke genelinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan’da sona eriyor. Denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 2 bin 568 TL para cezası uygulanıyor. 2024 yılı itibariyle yapılacak güncellemelerle para cezasının artması beklenirken, kış lastiği taktırmadan ikinci seferde uygulamaya takılan sürücünün aracı kanun gereğince trafikten men ediliyor.

Kış lastikleri kontrol ediliyor, yolculara emniyet kemerinin önemi anlatılıyor

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gün içerisinde şehrin çeşitli noktalarında kış lastiği ve diğer konulara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler kış lastiğine yönelik yaptıkları denetimlerde kumpas yardımıyla kontrollerini sağlarken, sürücülere de lastiğin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca durdurulan araçlardaki yolcu sayılarını kontrol ederek, araçlardaki yolculara emniyet kemerinin önemini de anlatıyor. Denetimlerde kurallara uymayan ve kış lastiği olmayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiği belirtiliyor.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Gaziantep'te zeytin çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Kiev: Fransa ile ortak silah üretimine hazırız
12:50
Diyarbakır'da 79 kilo esrar ele geçirildi
12:22
Hububattaki kuraklık riski yağışlarla azaldı
12:14
Yeni asgari ücrette sona doğru
12:13
Panelde sigaranın zararlarını konuştular, verilen arada sigara içtiler
12:07
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti
Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
FOTO FOKUS
Öğrencilerin peşine takılan keçi okula girdi
Öğrencilerin peşine takılan keçi okula girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ