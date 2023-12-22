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Güncel
AA 22.12.2023 10:55

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde ayakkabı içine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
[TRT Haber (arşiv)]

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde, otomobille yanına gelen kişiye ayakkabı içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı söylendi.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, benzer suçlardan sabıkalı olması, evde yapılan aramada sırt çantası içinde 7,10 gram uyuşturucu ele geçirildiğini de dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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