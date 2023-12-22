Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.12.2023 10:43

Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı nedeniyle "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda konferans düzenleniyor.

Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik tarihi bilinç ve şehitlere vefa için konferanslar devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ile Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesinde 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Solmaz, Sarıkamış şehitlerinin 109. yılında vefa adına etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi.

Harekatın önemini anlatan Solmaz, "Buradaki arzumuz, Sarıkamış Harekatı ve önemini, dağlarımızdaki şehitlerimizi ve onların azizliğini öğrencilerimizin bilinçlerine yerleştirmek. Burada yaşarken, ruhlarında yaşatma gayretleri ve bir birilerine aktarma düşüncesidir. Bunu da merkez okullarından başladık, köy okullarına giderek anlatacağız. Çünkü bu projeyi biz elzem sayıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Ceren Cihangir de konferansta bilmedikleri birçok şeyi, Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin nasıl şehit olduğunu ve dondurucu soğukta verdikleri mücadeleyi öğrendiklerini dile getirdi.

Konferanslara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Kars Sarıkamış
Sıradaki Haber
"Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Edirne" fotoğraf sergisi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırdı
11:20
Merkez Bankası TL depo ihalesi açtı
11:18
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
11:16
Türksat, 2 bin 227 köy okulunu dijital dünyaya bağladı
11:12
Türkiye 11 ayda 52,7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
11:17
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ