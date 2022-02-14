Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Şubat tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 79 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
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