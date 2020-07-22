Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama da yapan polis, 11 bin 800 lira, kurusıkı tabanca, monitör ve kasa, hard disk ile 4 cep telefonuna el koydu.
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