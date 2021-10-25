Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi'nde Ö.D. ile Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde S.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 544 gram esrar, 132 uyuşturucu hap, 67 kök Hint keneviri, 142 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi, iki zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Hatay
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