İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi'nde Ö.D. ile Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde S.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 544 gram esrar, 132 uyuşturucu hap, 67 kök Hint keneviri, 142 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.