İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde de 414 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram eroin, 7 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile tabanca ve mermi ele geçirdi.