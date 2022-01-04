Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da Erzin ilçesinde tırın iki römorklu traktöre çarpması sonu iki kişi yaralandı.
Hatay'da Erzin ilçesinde Bedri S. (61) yönetimdeki 33 CFP 49 plakalı tır, D-817 kara yolunda aynı şeritte giden Mehmet İ. (42) idaresindeki iki römorklu 80 LK 302 plakalı narenciye odunu yüklü traktöre çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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