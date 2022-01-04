Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Adana'da alınan bilgiye göre, Cumali Gönül'ün kullandığı traktör, ilçeye bağlı Hocalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen CAN-KUR ekiplerince traktörün altından çıkartılan Gönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Adana
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