Sosyal medya hesabından "keşke benim de 3 tekerli akülü motosikletim olsa" şeklinde paylaşım yapan 24 yaşındaki İhsan Kıbrıs için İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş harekete geçti.

Temin edilen ve emniyet müdürlüğü binasına getirilen akülü motosiklet, ay-yıldızlı bayrak ve balonlarla süslenerek Kıbrıs'ın evine götürüldü.

Motosikleti evinin önünde gören Kıbrıs'ın sevinci gözlerinden okunurken, İhsan Kıbrıs ile babası, İlçe Emniyet Müdürü Güneş'e ve polislere teşekkür etti.

Aracını teslim alan Kıbrıs, polisler eşliğinde bir süre tur atıp, evine döndü.