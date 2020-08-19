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Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaşamını yitirdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde alınan bilgiye göre, Cemalettin Elibol (72) idaresindeki 06 BA 2520 plakalı minibüs, Karabulak Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Zeynep Elibol (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cemalettin ve Zeynep Elibol'un cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.
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