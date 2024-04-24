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Güncel
AA 24.04.2024 21:05

Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk ve soya tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hatay’da depremde zarar gören 3 bin 60 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli olmak üzere 190 ton pamuk ve 30 ton soya tohumu desteği sağlandı.

Hatay'da depremzede çiftçilere pamuk ve soya tohumu desteği

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kentte çiftçilere 1 milyar 100 milyon lira hibe yatırım desteği verildiğini söyledi.

Depremlerin ardından Hatay'da, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde "Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor" ve "Hatay İli Soya Üretimin Kapasitesinin Arttırılması" projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda üreticilerimizin en önemli gider kaynaklarından olan tohum giderleri de bir şekilde karşılanmış oluyor. Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor Projesi kapsamında yaklaşık 76 bin dekar alanda 190 ton sertifikalı pamuk tohumunu Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen ve Altınözü ilçelerimizde yaklaşık 3 bin üreticimize dağıtımı gerçekleştirilecektir. Hatay İli Soya Üretimin Kapasitesinin Arttırılması kapsamında ise Kırıkhan, Kumlu ve Antakya ilçelerimiz genelinde 3 bin dekar alanda 30 bin kilogram sertifikalı soya tohumunun da dağıtımını 60 çiftçimize yapmış olacağız."

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da pamuk ve soya tohumu desteğinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Hatay'da pamuk ve soya üretimine katkı sağlamak amacıyla sertifikalı tohum desteğinde bulunduklarını belirten Emiralioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde pamuk üretiminde prim, mazot, gübre desteklemelerimiz var. Türkiye'de ilk defa pamuk tohumunu yüzde 75 hibeli olarak Hatay ilimizde uygulamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, üreticilerimiz için inşallah bereketli kazançlar sağlar."

Konuşmaların ardından çiftçilere pamuk ve soya tohumu dağıtımı yapıldı.

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