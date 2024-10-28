Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.10.2024 04:25

Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali gerçekleştirildi.

Hatay'da 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi
[Fotograf: AA]

Hatay Altınözü İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra temsili zeytin hasadı yapılarak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına zeytin fidanı dikildi.

Festivalde konuşan Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, ilçe zeytininin kentin önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

"Tarım arazilerinin yüzde 52'si zeytin ağaçlarından oluşuyor"

Altınözü'ndeki tarım arazilerinin büyük bir bölümünü zeytin ağaçlarının kapladığını belirten Sert, "135 bin tonluk zeytin üretimiyle Altınözü zeytini, Türkiye'de 7'nci sırada yer alıyor. Altınözü'nün tarım arazilerinin yüzde 52'si zeytin ağaçlarından oluşuyor." dedi.

Sert, kentin simgesi haline gelen festivalin her geçen yıl daha da kapsamlı sürdürüldüğünü dile getirdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Altınözü zeytini, zeytinyağı ve gastronomisinin daha iyi yerlere gelmesi için festivalleri sürdüreceklerini kaydetti.

Festivalin açılışına AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Festival yarışmalar, sahne şovları, gösteriler ve ödül törenleriyle son buldu.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Sinop'ta bir otomobil çay yatağına uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:06
Soykırımcı Netanyahu Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti
04:21
Rusya: Ukrayna'dan sınırı geçmeye çalışan silahlı grubu engelledik
04:16
Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 7 ölü
03:35
Katil Netanyahu'nun evinin güvenliği için 528 bin dolar talep edildi
02:29
Uganda'daki tanker kazasında can kaybı 24 oldu
01:45
Katil İsrail bir günde 5 gazeteci öldürdü
İstanbul'da hilal
İstanbul'da hilal
FOTO FOKUS
Siverek'te Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla kaleye çıktı
Siverek'te Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla kaleye çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ