Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararla turistik amaçlı ziyarete kapatılan tarihi Harput mahallesi sessizliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput mahallesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile kentin turizm anlamında öne çıkan mekanları arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında kurulan İl Pandemi Kurulu kararıyla başta tarihi Harput mahallesi olmak üzere insanların yoğunluk gösterdiği ören yerleri ile mesire ve piknik alanlarında, balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı.

Yapılan çağrılara vatandaşların uyması sonucunda, hafta sonları binlerce kişiyi ağırlayan mahalle, adeta terk edilmiş görünümü aldı.

Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler yaşadıklarını, bu süreci en iyi, devletin almış olduğu tedbirlere uyarak atlatabileceklerini belirtti.

"Tarihi beldemiz bugüne kadar böyle bir sessizlik yaşamadı"

Mahallenin; Harput Kalesi, Ulu Cami, türbeler, Meryem Ana Kilisesi, Buzluk Mağarası ve Ölbe Vadisi gibi tarihi yerlerinin yanı sıra kültürel ve doğal güzellikleri ile yılın her mevsiminde, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Demirpolat, "Günde binlerce insanı ağırlayan Harput'umuzda salgından dolayı hiç kimse yok. Biz bu anlamda devletin yapmış olduğu çağrılara uyarak duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Geçen hafta günde giriş çıkış yapan araç sayısı 5-6 bin arasındaydı. Bugüne kadar böyle bir sessizlik yaşamamıştık." diye konuştu.

Demirpolat, jandarma ekiplerinin, hem devriye görevi ile hem de mahalle girişinde uygulama yaparak, durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyardığını, alınan tedbirlere herkesin uyması için özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi.