Van’ın Muradiye ilçesinde, Kaymakamlık ve Kızılay gönüllüleri, yaşamaya elverişsiz durumda olan evde hayata tutunan 66 yaşındaki Hanife Acar'a yeni bir ev yapılması için çalışma başlattı.

Acar’ın eski evinin bulunduğu alanda inşaata başlayan Kızılay gönüllüleri, hayırseverlerin de desteğiyle kısa sürede evi tamamladı.

“Yardım çağrımı Kızılay duydu”

Eve yerleşen Acar, desteklerinden dolayı Kaymakamlık görevlilerine ve gönüllülere teşekkür etti.

Daha önce baraka gibi bir odada yaşadığını anlatan Acar, "Yardım çağrımı Kızılay duydu. Harabe durumdaki eski evimi yıkarak yenisini yaptılar. Önceki evim tek odalıydı. İçinde banyosu ve tuvaleti yoktu. Üstünü brandayla kapatmıştım. Yeni bir evim oldu. Allah herkesten razı olsun" dedi.

“Hep birlikte bu mutluluğa ortak olduk”

Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise şunları kaydetti:

"Mahalleye daha önce yaptığımız ziyarette tek başına yaşayan Hanife Acar'ın üstü brandayla kaplı, tek odalı harabe durumda olan evinin yaşamaya elverişsiz olduğunu gördük. Gönüllülerimizle birlikte eski evi yıktık. Kızılay gönüllüsü ustalarımız, Kaymakamımız ve hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev inşa ederek teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını dizdik. Hep birlikte bu mutluluğa ortak olduk."