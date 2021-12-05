Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Erciş Belediyesi ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde 210 gram olan ekmeği 1 lira 80 kuruş yerine 2,5 liraya sattığı tespit edilen 42 fırına idari para cezası kesildi.

Ekipler, denetim yaptıkları fırınlardan 12'sine ‘düşük gramajlı’ ekmek sattıkları için ikinci kez ceza uyguladı.