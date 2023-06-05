Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.06.2023 08:48

Hangi yollarda çalışma var? İşte Karayolları bülteni

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İşte çalışma yapılan o yollar...

Hangi yollarda çalışma var? İşte Karayolları bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağ-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden sürdürülüyor.

ETİKETLER
Ulaşım Trafik
Sıradaki Haber
Bakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
Haiti'deki selde en az 15 kişi öldü
09:56
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
09:42
Ukrayna: Rus ordusu ve Ukrayna birlikleri arasında son 24 saatte 29 çatışma yaşandı
09:33
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:29
Sinop'ta sağanak heyelana yol açtı, okullar tatil edildi
09:38
Asker eğlencesinde silahla ateş açtı
Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı
Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ