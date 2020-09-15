Haber Giriş: Kaynak: AA
Haliç'te erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında denizin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.
40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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