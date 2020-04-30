Birecik Barajı'nın suları altında kalan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen "karagül" bitkisini de barındırıyor.

Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, yılda nisan-mayıs ve kasım-aralık aylarında açıyor.

Bu yıl da havanın ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan karagül, güzelliğini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sadece bölge halkına gösteriyor.

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akan Akmeşe, yaptığı açıklamada, Halfeti'nin Birecik Barajı altında kalması nedeniyle karagülün yetişme alanlarının azaldığını, yürüttükleri çalışmalarla bu alanları genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakanlıklarının desteğiyle Yeşilözen Mahallesi'nde 500 metrekare büyüklüğünde yeni bir karagül serası kurduklarını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Amacımız Halfeti'ye özgü olan karagülü daha fazla alanda yetiştirmek, yayılmasını sağlamak ve üretimini yapmak. Karagül dünyada sadece Halfeti'de doğal olarak yetişmektedir. Bu aylarda açıldıklarında siyah olarak açmakta, dönemlerden sonra açanlar da kadifemsi bir renk alıyorlar. Karagülleri siyah açtıkları dönemde kesip kurutuyoruz ve ilçemize gelen ziyaretçilere hediyelik olarak sunuyoruz."