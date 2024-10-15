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Güncel
AA 15.10.2024 18:44

Hakkarili kadınlar, Nevşehir'i gezecek

İçişleri Bakanlığı himayesinde uygulanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşması" projesi kapsamında Hakkari'de 43 kadın, üç günlük gezi için Nevşehir'e gönderildi.

Hakkarili kadınlar, Nevşehir'i gezecek

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, tarihi ve kültürel yöreleri ziyaret etme imkanı bulamayan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki kadınlara yönelik hazırlanan proje, hayata geçirilmeye başlandı.

"Hakkari'den Nevşehir'e Huzur ve Kardeşlik Buluşması" projesi kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde şehit ve gazi yakınları ile genç kızlardan oluşan 43 kişilik grup, Nevşehir'e gitmek için yola çıktı.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık tarafından uğurlanan kadınlar, gezileri süresince kentin tarih ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak.

Kadınlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

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