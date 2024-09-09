Hakkarili dördüzler okul heyecanı yaşadı

İlçede yaşayan Nurettin ve Nurten Bartın çiftinin, 2019'da dördüz bebekleri dünyaya geldi.

Kısa süre sonra 5 yaşına girecek olan Ümeyr, Talha, Zanyar ve Eflin, Hakkari Yüksekova TOKİ İlkokulu ve Ortaokulundaki ana sınıfına kaydedildi.

Anne ve babaları tarafından okula götürülen dördüzler, arkadaşlarıyla oyunlar oynadı, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Baba Bartın, gazetecilere, uzun süre çocuk özlemi çektiklerini söyledi.

2019'da dördüz bebeklerinin dünyaya geldiğini belirten Bartın, şunları kaydetti:

"Bugün anaokuluna başladılar. İnşallah çocuklarımızı bundan sonra daha iyi günler bekliyor. 6 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Bir tane beklerken Allah dört tane verdi. Anaokuluna başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bebekler 31 haftalık doğdular 2,5 ay Van'da küvezde kaldılar. Sağlık durumları iyi çok şükür."

Anne Bartın ise "Çocuklarım okula çok heveslilerdi. Son bir ayda bunu fazlasıyla yaşadık. Hep okula gitmek istediklerini söylüyorlardı. Çok şükür bu günleri gördük. Çok mutluyum" dedi.

Okul Müdürü Tatar Örbeyi ise "Çarşı merkezinde dolaşırken dördüzlere rastladım bir gün. Tahmin etmezdim bir gün benim öğrencilerim olacaklarını. Mutluyum iyi ki de tanımışım bu aileyi. Okulumuzun ilk dördüzleri. İnşallah güzel bir gelecekleri de olur diye umut ediyorum" diye konuştu.