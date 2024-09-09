Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.09.2024 16:46

Hakkarili dördüzler okul heyecanı yaşadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan dördüzler, anaokuluna başladı.

Hakkarili dördüzler okul heyecanı yaşadı

İlçede yaşayan Nurettin ve Nurten Bartın çiftinin, 2019'da dördüz bebekleri dünyaya geldi.

Kısa süre sonra 5 yaşına girecek olan Ümeyr, Talha, Zanyar ve Eflin, Hakkari Yüksekova TOKİ İlkokulu ve Ortaokulundaki ana sınıfına kaydedildi.

Anne ve babaları tarafından okula götürülen dördüzler, arkadaşlarıyla oyunlar oynadı, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Baba Bartın, gazetecilere, uzun süre çocuk özlemi çektiklerini söyledi.

2019'da dördüz bebeklerinin dünyaya geldiğini belirten Bartın, şunları kaydetti:

"Bugün anaokuluna başladılar. İnşallah çocuklarımızı bundan sonra daha iyi günler bekliyor. 6 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Bir tane beklerken Allah dört tane verdi. Anaokuluna başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bebekler 31 haftalık doğdular 2,5 ay Van'da küvezde kaldılar. Sağlık durumları iyi çok şükür."

Anne Bartın ise "Çocuklarım okula çok heveslilerdi. Son bir ayda bunu fazlasıyla yaşadık. Hep okula gitmek istediklerini söylüyorlardı. Çok şükür bu günleri gördük. Çok mutluyum" dedi.

Okul Müdürü Tatar Örbeyi ise "Çarşı merkezinde dolaşırken dördüzlere rastladım bir gün. Tahmin etmezdim bir gün benim öğrencilerim olacaklarını. Mutluyum iyi ki de tanımışım bu aileyi. Okulumuzun ilk dördüzleri. İnşallah güzel bir gelecekleri de olur diye umut ediyorum" diye konuştu.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Ağrı'da bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
16:38
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti
16:37
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak
16:36
Güney Kore'de 1980'lerde zorla evlatlık verilenlere yönelik hak ihlallerinde yeni kanıtlara ulaşıldı
16:31
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında
16:18
Katil İsrail'in Gazze soykırımında ölü sayısı 40 bin 988'e yükseldi
Gazze Şeridi’nde birçok cami harabeye döndü
Gazze Şeridi’nde birçok cami harabeye döndü
FOTO FOKUS
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ