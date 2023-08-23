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Güncel
İHA 23.08.2023 18:15

Hakkari’de yapımı devam eden modern mezbaha inşaatında sona gelindi

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yapımı devam eden modern mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari’de yapımı devam eden modern mezbaha inşaatında sona gelindi

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Hakkâri’de yapımı devam eden modern mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.

Bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni mezbaha projesinin, bir günde 120 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın aynı anda kesilebileceği şekilde tasarlandığını ifade eden Vali Çelik, mezbahanenin tam otomatik mekanizmaya sahip olduğunu, Türkiye ve Avrupa kriterlerine uygun olarak dizayn edildiğini kaydetti. İnşaatta sona gelindiğini belirten Vali Çelik, modern ve hijyenik bir ortamda hayvan kesimi yapılmasını sağlayacak tesisin Hakkâri’ye, Hakkârililere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

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