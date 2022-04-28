Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütünün kullandığı sığınakta 12 kilogram uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, örgütün kullandığı sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, piknik tüpü, güneş paneli, sırt çantası, akü ve çeşitli yaşam malzemesinin imha edildiği belirtildi.
Sığınaktaki arama tarama faaliyetinde, 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü Terörle Mücadele Uyuşturucu Narkotik
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