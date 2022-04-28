Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
[Fotoğraf. AA]
Artvin'in Hopa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Liman Kavşağı mevkisinde Fatih Tosun'un kullandığı 08 K 0827 plakalı kamyonet ile Ömer Güzel idaresindeki 61 EY 035 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Güzel, Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralanan sürücüler Güzel ve Tosun, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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