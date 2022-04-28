Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te hırsızlık suçundan 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesinde bir iş yerinde 2 güneş enerji sehpasının çalışmasına yönelik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Hırsızlık şüphelileri M.P. ve Y.S. ile hırsızlık eşyası aldığı iddiasıyla B.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.P tutuklandı, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
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