Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda doçka (uçaksavar) silahı ve sehpası, bu silaha ait 14,5 milimetrelik 129 mühimmat, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 31 şarjör, 13 el bombası, 14 RPG-7 sevk fişeği, RPG-7 silahı dürbünü, kanas silahı dürbünü, 12,7 milimetrelik 126 mühimmat, 7,62 milimetrelik 392 mühimmat, 5 kilogramlık 2 bidon içinde patlayıcı, 10 el telsizi ve 2 jeneratör ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Terörle Mücadele
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