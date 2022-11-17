Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda doçka (uçaksavar) silahı ve sehpası, bu silaha ait 14,5 milimetrelik 129 mühimmat, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 31 şarjör, 13 el bombası, 14 RPG-7 sevk fişeği, RPG-7 silahı dürbünü, kanas silahı dürbünü, 12,7 milimetrelik 126 mühimmat, 7,62 milimetrelik 392 mühimmat, 5 kilogramlık 2 bidon içinde patlayıcı, 10 el telsizi ve 2 jeneratör ele geçirildi.