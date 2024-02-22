Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi

Kış mevsimi dolayısıyla İstanbul'a giden Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin Köprücük köyündeki evlerinin damında yarım metreden fazla kar birikti.

Ağırlık nedeniyle evin çökeceğini düşünen yaşlı çift, Gençlik Merkezi gönüllülerine ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki köye giden 10 gönüllü genç, küreklerle evin damında biriken karı temizledi.

Gençlik Lideri Naim Karagöz, gazetecilere, İstanbul'da bulunan yaşlı çiftin yardım talebi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Açıkel çiftinin yaşadığı evin damında çok fazla kar biriktiğini ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Biz de köye gelerek onlara yardımcı olmaya çalıştık. Evlerinin damında çok fazla kar vardı. Çalışmamız yaklaşık 4 saat sürdü. Bizden yardım isteyen herkesin yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Burada köylülerle de görüşeceğiz. İhtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışacağız. 'İyilik ağacı' projesi kapsamında yaşlılara, gençlere, çocuklara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında köy okullarına giderek öğrencilere yönelik etkinlikler yapıyoruz."