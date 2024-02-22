Depremde annesini, babasını, kardeşini kaybeden Hüseyin, futbolla hayata tutunuyor

Depreme Ebrar Sitesi'nin A Blok 6. katında ailesiyle yakalanan Hüseyin Eren, enkazdan 12 saat sonra akrabaları tarafından çıkarıldı. Depremde annesini, babasını ve erkek kardeşini kaybeden Hüseyin Eren Doğan, vücudundaki çeşitli yaralar ve kalçasındaki ezik nedeniyle Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesinde 1,5 ay tedavi görüp, psikolojik destek aldı.

Depremde enkazdan çıkan ağabeyi Mücahit Doğan ile birlikte Türkoğlu ilçesinde konteynerde yaşayan Hüseyin Eren, çok sevdiği yeşil sahalara dönerek yaralarını sarmaya başladı.

Amatör futbolcu lisansı da bulunan sol bek Hüseyin Eren, depreme ailesiyle birlikte uykuda yakalandıklarını, enkazın içinde uyandığını anlattı.

Ailesinin büyük kısmını depremde kaybettiğini abisiyle birlikte yeniden hayata tutunduklarını dile getiren Eren, futbolu çok sevdiğini, bu sporla kendini daha iyi hissettiğini belirtti.

"Futbol, hayatı sıfırlıyormuşçasına yardım ediyor"

Kahramanmaraş Gençlikspor Kulübünün 15 yaş altı takımında forma giyen Hüseyin Eren, "Futbol oynarken hocalarımla sohbet ederek, arkadaşlarımla takılarak her şeyi unutuyorum. Hayatım sıfırlanıyormuş gibi oluyor. Veysel hocam da sağ olsun bize çok destek çıkıyor. Her zaman halimizi, hatırımızı soruyor. Antrenmanlara çağırıyor, eğleniyoruz. Futbol, hayatı sıfırlıyormuşçasına yardım ediyor." diye konuştu.

Haftada iki saat antrenman yaptıklarını anlatan Hüseyin Eren, şunları kaydetti:

"Antrenman yaptığımızda daha mutlu oluyorum, daha heyecanlıyım. Daha güzel geçiyor her şey. Futbol arkadaşlarımla koşu, şut, paslarımız olsun beraber yapıyoruz her şeyi. Hayatımız öyle daha çok güzelleşiyor, daha çok renk katıyor hayatımıza futbol. İki saat de olsa hayatımız bayağı değişiyor."

Hüseyin Eren Doğan, hayalinde Milli Takım'da forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.

"Futbolla Hüseyin'in yaralarını saracağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol antrenörlerinden Veysel Çokyiğit, Hüseyin Eren'in depremden önce 14 Yaş Altı Lig'e katıldığını, depremden sonra ise uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Depremden sonra kendisini en çok duygulandıran sporcular arasında Hüseyin'in olduğunu aktaran Çokyiğit, "Depremden sonra bütün sporcularımıza ulaşmaya çalıştık. Bazı sporcularımızın enkazda olduğunu öğrendik. Biz Hüseyin'e uzun bir süre ulaşamadık. Hüseyin'in bütün arkadaşlarına yazdık. Hüseyin bir süre sonra enkazdan çıkıp mesaj attı. 'Hocam nasılsın' diye, o beni çok duygulandırmıştı. O yüzden Hüseyin'in yeri bende ayrı." diye konuştu.

Genç futbolcusunun ailesindeki kayıpları için üzüldüklerini ifade eden Çokyiğit, "Elimizden geldiği kadar biz aile olacağız. Daha önceden de bir aile ortamı sağlamaya çalışıyorduk ama şu anda daha çok sağlamaya çalışacağız. Futbolla Hüseyin'in yaralarını saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.