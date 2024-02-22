Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.02.2024 12:44

Mardin tarımına 30 milyon lira destek

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı ile Kızıltepe Ticaret Borsası arasında 25 milyonu hibe olmak üzere 30 milyon lira bütçesi olan `Mardin Hububat ve Gıda Altyapısının Geliştirilmesi Projesi`nin sözleşmesi imzalandı.

Mardin tarımına 30 milyon lira destek

 Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç tarafından imzalanan projenin toplam bütçesi 30 milyon TL olup, program çerçevesinde ajans tarafından yüzde 83 oranında 25 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” çerçevesinde yürütülecek. Projenin bugüne kadar ajans tarafından en yüksek mali destek sağlanan proje olduğunu belirten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, proje ile tarım sektöründe daha kaliteli ürün ve daha yüksek katma değerle satışa imkan verecek altyapıyı borsa ile harekete geçirmiş olacaklarını söyledi.

Aniç, "Akredite bir laboratuvar alt yapısı, elektronik bir müzayede salonunun kurulması, işlerimizin kayıtlı bir şekilde yerine getirilmesi bazında daha sağlıklı bir ayrışmanın yapılması ve nihayetinde daha iyi işleyen ve hem üreticinin hem alıcının daha iyi imkanlarla ticaretini gerçekleştireceği bir altyapıyı faaliyete geçirmiş olacağız. Bu çalışma neticesinde borsamız bize teklif ettiler. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde biz de destek veriyor olacağız. Yıl içerisinde bütün faaliyetlerini tamamlayarak tesisin faaliyete geçmesini sağlayarak, sadece Mardin'de değil, bölge geneline kazandırmayı umut ediyoruz" dedi.

Proje ile tarımsal üretim değer zinciri geliştirilerek verimsizlikler önleneceğini ve ilin tarımsal üretim katma değer seviyesinin yükseltileceğine değinen Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle Mezopotamya Ovası'nda çiftçilerle bir şeyler yapmak istediklerini kaydetti. 

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Siirt'te 4 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk yapan 10 şüpheliye gözaltı
13:14
Mardin'deki 5 bin yıllık yer altı şehri bu yıl ziyarete açılacak
13:05
Türk havacılığının altın çağı: 9 milli platform uçuruldu
13:01
Türkiye sıcak takiplerde Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek
13:07
Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ