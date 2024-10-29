Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.10.2024 13:49

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Gençlik merkezinin spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından ilkokul öğrencileri zeybek gösterisi sundu.

Çeşitli etkinliklerle devam eden törene, Kaymakam Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Uluslararası ödüllü yazar ve yayıncılardan İsrail kültür kurumlarını boykot çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Katil İsrail'in son saldırılarının bilançosu: 777 ölü
15:01
Bakan Şimşek: Sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek
15:02
Fahrettin Altun: Her türlü tehditle mücadelemizi sürdüreceğiz
15:00
ABD'de bölge savcısı, "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı
14:58
Katil İsrail ordusu Lübnan Kızılhaç ekibini hedef aldı
14:59
TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu Hatay'da ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 101 yılında teknolojide hayaller gerçeğe dönüştü
Cumhuriyet'in 101 yılında teknolojide hayaller gerçeğe dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ