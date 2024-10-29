Uluslararası ödüllü yazar ve yayıncılardan İsrail kültür kurumlarını boykot çağrısı

Dünyanın dört bir yanından, aralarında Nobel Edebiyat Ödüllü Annie Ernaux ve Pulitzer Ödüllü Viet Thanh Nguyen'in de bulunduğu 1700'den fazla yazar, yayıncı ve edebiyat dünyası çalışanı, İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcı politikalarına tepki gösterdi. Filistin Edebiyat Festivali (PalFest) tarafından organize edilen ve geniş yankı uyandıran bir mektupta, İsrail'in kültür kurumlarıyla artık iş birliği yapılmayacağı açıklandı.

“Adaletsizliğe karşı sessiz kalamayız”

Mektupta, Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı adaletsizliğe dikkat çekilerek, Gazze'de yaşananlar “soykırım” olarak nitelendirildi. "İsrail, Gazze'yi yaşanamaz hale getirdi ve çocuklara karşı büyük bir savaş yürütüyor" ifadeleriyle İsrail’in eylemlerine sert bir eleştiri yöneltildi. İsrail'in Filistin devletini imkansız hale getirme ve Filistinlileri yerinden etme niyetini açıkça dile getirdiğine de vurgu yapıldı.

Kültür kurumlarına boykot

Mektubu imzalayanlar, İsrail’in ayrımcı politikalarını sorgulamadan İsrail kültür kurumlarıyla iş birliği yapmayacaklarını belirtti. “Kültür, bu adaletsizlikleri normalleştirmede kritik bir rol oynadı” diyen imzacılar, İsrail'in sanat yoluyla baskıları gizlemeye çalıştığını ifade etti.

Nguyen: Sessiz kalmak masum değil

Pulitzer ödüllü yazar Viet Thanh Nguyen, İsrailli yayıncılarına, bu mektuptaki prensipleri kabul etmedikleri sürece gelecekteki kitaplarını yayınlamalarına izin vermeyeceğini belirtti. Şiddet içermeyen bu hareketin, İsrail’in ayrımcı politikalarına karşı güçlü bir duruş olduğunu vurgulayan Nguyen, "Batı hala İsrail'den yana. Bu adaletsizliğe karşı olanlar, sessizliğin masum olmadığını görmeli" dedi.

Mektubun imzacılar listesinde Annie Ernaux, Arundhati Roy ve Judith Butler gibi ödüllü yazarlar da yer alırken, 1744 kişi Filistinlilerin haklarını savunmak için seslerini yükseltti.